V Yeşilada'da çalışmalar sürüyor

Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelecek olan V Yeşilada, İstanbul’da deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük konut projeleri arasında yer alıyor. Proje, Sultangazi-Gaziosmanpaşa aksında konumlandırılıyor.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, projeyle ilgili, “Şirket olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi burada da yönetmeliklere uygun, güçlü ve sağlam bir yatırıma imza atıyoruz. V Yeşilada projemiz, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Biz, bu sistemle birlikte sitemizde yaşayacak sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.