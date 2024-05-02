Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.184,52 %1,38
        DOLAR 32,3620 %-0,39
        EURO 34,6208 %-0,55
        GRAM ALTIN 2.386,54 %-1,49
        FAİZ 45,43 %2,11
        GÜMÜŞ GRAM 27,38 %-1,73
        BITCOIN 58.309,00 %1,77
        GBP/TRY 40,5011 %-0,51
        EUR/USD 1,0681 %-0,29
        BRENT 83,72 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 3.902,00 %-1,49
        Haberler Ekonomi Emlak V Yeşilada'da çalışmalar sürüyor - Emlak Haberleri

        V Yeşilada'da çalışmalar sürüyor

        İsra Holding tarafından hayata geçirilmekte olan ve İstanbul'un deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük projeleri arasında yer alan V Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl'de çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        V Yeşilada'da çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelecek olan V Yeşilada, İstanbul’da deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük konut projeleri arasında yer alıyor. Proje, Sultangazi-Gaziosmanpaşa aksında konumlandırılıyor.

        İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, projeyle ilgili, “Şirket olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi burada da yönetmeliklere uygun, güçlü ve sağlam bir yatırıma imza atıyoruz. V Yeşilada projemiz, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Biz, bu sistemle birlikte sitemizde yaşayacak sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl’de 217 daire ve 28 villa seçeneği bulunuyor. V Yeşilada’nın tamamı 68 bin metrekareye yakın bir alanda konumlandırılıyor ve 769 daireyle birlikte 48 villadan meydana geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti