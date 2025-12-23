Habertürk
        Vaclav Cerny'den 5. gol! - Beşiktaş Haberleri

        Vaclav Cerny'den 5. gol!

        Beşiktaş'ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Fenerbahçe maçında attığı gollerle siyah-beyazlı forma altında 5. kez gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 23:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:01
        Vaclav Cerny'den 5. gol!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. dakika ve 90+1. dakikada Vaclav Cerny’den geldi. Cerny, bu gollerle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 5. golünü kaydetti.

        Süper Lig’de 13 mücadelede top koşturan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

        Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine attı.

