Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.257,31 %0,40
        DOLAR 44,8651 %0,15
        EURO 52,9296 %0,17
        GRAM ALTIN 6.904,49 %0,18
        FAİZ 39,95 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 114,25 %1,22
        BITCOIN 75.564,00 %0,43
        GBP/TRY 60,7410 %0,16
        EUR/USD 1,1793 %0,10
        BRENT 98,05 %-1,35
        ÇEYREK ALTIN 11.288,90 %0,18
        Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Bu savaşla birlikte yenilenebilir enerji talebi daha da artacak"

        Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Bu savaşla birlikte yenilenebilir enerji talebi daha da artacak"

        Petrol tedarikine ilişkin bozulmaların yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırmasıyla, bu alanda fazlaca kullanılan bakır ve gümüşe talebin yükseleceği tahmin ediliyor. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz sıkıntılarının enerji piyasalarını sarstığını belirterek, "Petrole dayalı enerjinin ne kadar kırılgan olduğu yeniden görüldü" dedi; "bakır ve gümüş talebi daha da artacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Savaşla birlikte yenilenebilir enerji talebi daha da artacak"

        Ortadoğu'da Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntılar dolayısıyla petrol arzı büyük ölçüde azalırken, bu durum petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

        Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinin fosil yakıtlara ulaşımının sınırlı hale gelmesiyle bu ülkeler, yenilenebilir enerji tarafına tekrar yoğunlaştı.

        Petrol arzının belirli bir coğrafyada yoğunlaşması, bölgesel gerilimlerin küresel enerji fiyatları üzerinden hızla yayılmasına neden olurken, enerji ithalatçısı ülkeler açısından maliyet enflasyonunun kolayca tetiklenmesine yol açıyor.

        Öte yandan, enerji arz güvenliğine ilişkin belirsizlikler, sadece kısa vadeli fiyatlamaları değil, orta-uzun vadede tedarik zincirinde çeşitlendirme, enerji dönüşümü ve stratejik rezerv politikalarının önemini de artırıyor.

        YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİM ARTACAK

        Söz konusu riskler, ekonomileri petrole olan bağımlılıktan kurtulma arayışına sevk ederken, bu anlamda yenilenebilir enerjiye yönelimin artacağı öngörülüyor.

        Buradan hareketle, özellikle güneş panellerinde yoğun olarak kullanılan bakır ve gümüşe ilginin daha da artması bekleniyor.

        Ortadoğu ülkelerinde güneş paneli, rüzgar gülü ve yenilenebilir enerji rüzgar santrali talebi artacak

        Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, savaş öncesinde yenilenebilir enerji tarafına ciddi bir talep olduğunu belirterek, son dönemde özellikle Uzak Doğu'da bu talebin arttığını söyledi. Ergezen, Çin'in özellikle petrol ithalatı yüksek ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

        O yüzden de Çin'in daha önce bunu çeşitlendirmeye yönelik adımlar attığını dile getiren Ergezen, şu değerlendirmede bulundu:

        "Çin şu anda dünyanın en büyük nükleer enerji kapasitesini, yatırımlarını yapıyor. Bu anlamda önemli. Nükleer enerji tarafında en yakın rakibiyle çok ciddi bir mesafe açacak derecede yatırımları var. Bu durum yenilenebilir enerji tarafında da söz konusu. Bu bilinç Çin tarafında vardı. Bunun şimdi dünya geneline yayıldığını görüyoruz. Avrupa tarafında zaten sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji talebinin ciddi şekilde arttığını görmüştük. Bunlardan kaynaklı zaten bakır talebinin ciddi anlamda arttığını görüyorduk. Gümüş talebinin de arttığını görüyorduk. Bu savaşla birlikte bunun etkisi daha da artacaktır diye düşünüyorum."

        Ergezen, yenilenebilir enerji talebinin gelişmekte olan ülkelere yayılacağı öngörüsünde bulundu.

        Ortadoğu ülkelerinde güneş paneli, rüzgar gülü ve yenilenebilir enerji rüzgar santrali talebinin ciddi şekilde artacağını söyleyen Ergezen, "Bunun yanı sıra şunu da unutmamak lazım, yapay zeka tarafında da çok ciddi bir enerji talebi var." dedi.

        Ergezen, buna yönelik birçok yeni yatırım bulunduğunu dile getirdi.

        "FİZİKSEL TALEP DAHA DA ARTACAK"

        Fiziksel talebin daha da artacağı bir döneme girildiğini vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

        "ABD/İsrail-İran savaşının başlamasıyla özellikle petrole dayalı enerjinin küresel anlamda ne kadar sıkıntılara yol açtığı yeniden görülmüş oldu. Buna benzer bir görüntüyü daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı, pandemi krizi esnasında da görmüştük. Yavaş yavaş ülkeler bu tarz stratejilerini de geliştiriyor olacaklar. Belki son bir nokta şunu da söylemek mümkün olabilir. Genel anlamda zaten hem yenilenebilir enerji talebi, yani sürdürülebilirlik kapsamında hem enerji bağımlılığını azaltma anlamında hem de bu tarz fosil yakıtlara dayalı enerji ihtiyacını çeşitlendirmeye yönelik hamleler gelecek. Bu artarak devam edecektir. Bakır bu hamlelerden pozitif etkilenecek ama gümüş de bundan olumlu etkilenecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
