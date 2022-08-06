UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'a konuk olmaya hazırlanıyor. 2. turda eşleştiği BATE Borisov'u iki maçta da mağlup ederek 3. tura yükselen ekibimiz play-off turu için sahaya çıkacak. İşte, merakla beklenen Vaduz Konyaspor maçı ile ilgili bilgiler...