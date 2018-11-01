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Vahşet anlarını anlattı! Akılalmaz sözler!

Adana'da 1'i kız 3 çocuğunun boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin jandarmadaki ifadesi kan dondurdu. Vahşet anlarını anlatan cani anne, kayınpederinin cep telefonunu evde unutması sonrası eşiyle tartıştığını olayların büyüdüğünü söyledi. Cice, "Eşim gittikten sonra intihar etmeyi düşündüm. Sonra ben öldüğüm zaman çocuklarımın geride perişan kalacağı aklıma geldi. Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için ondan intikam almak için çocuklarımı öldürmeye ardından da bileklerimi keserek ölmeye karar verdim." dedi. Cice, ifadesinde çocuklarının son sözünü de söyledi. Cice, "Çocuklarım bıçağı elimde görünce, 'anne o bıçakla ne yapacaksın' dediler. Son sözleri bu oldu" ifadelerini kullandı

01.11.2018 - 10:08 | Güncelleme: İHA

Adana'da 1'i kız 3 çocuğunun boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan annenin, düğüne giderken kayınbabasının ve kayınbiraderinin cep telefonunu unutmasından dolayı çıkan tartışmadan sonra intihar etmeye karar verip çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ekim’de Yüreğir’e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Selma Cice  sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice’nin boğazını keserek öldürdü, kendisi de intihar girişiminde bulundu.

Daha sonra eve gelen Cabbar Cice kapı kilitli olduğu için mutfak penceresinin demir şebekesini söküp kapısını kırarak içeri girdi. Olayın ardından kadın Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken çocuklar otopsinin ardından defnedildi.

1 gün yoğun bakımda kalıp servise çıkan kadın ilk ifadesinde "İntihar edecektim çocuklarım da benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"KAYINBABAMIN CEP TELEFONUNU UNUTMASI TARTIŞMA ÇIKARDI"

Tutuklanan kadının jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı. Kadının ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü:

"Kayınbabamın kullandığı araçla çocuklarımla birlikte düğüne gidiyorduk. Yolda giderken kayınbabam ve kardeşi cep telefonlarını evde unuttuklarını fark etti. Kayınbabam küfür etmeye başladı. Ben de sakin olmasını istedim. Bizi eve getirdi. Eşim evdeydi. Eşim, tekrar gidip gitmeyeceğimizi sorunca ben de 'Babanla bir yere gitmem' dedim. Bunun üzerine 'Gitmeseydin. babamı biliyorsun. Çocukları da rezil ediyorsun' deyip hakaretler etti. Daha sonra babasının evine gitti.

Gelince yine tartıştık. Bana tekrar hakaret etti, 'sende kafa yok, kendi başına iş yapma' diyerek gitti.

"Eşim gittikten sonra intihar etmeyi düşündüm. Sonra ben öldüğüm zaman çocuklarımın geride perişan kalacağı aklıma geldi.

Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için ondan intikam almak için çocuklarımı öldürmeye ardından da bileklerimi keserek ölmeye karar verdim."

"ÇOCUKLARIMIN SON SÖZÜ 'ANNE O BIÇAĞI NE YAPACAKSIN?' OLDU"

Genç kadın ifadesinde daha sonra şunları söyledi:

"Kapıları kilitledim. Çocuklarım o esnada uyuyordu. Önce onları uyandırdım. Daha sonra gittim mutfaktan bıçak aldım. Çocuklar bıçağı görünce ‘anne bıçağı ne yapacaksın' diye sordu. Ben de ‘Sizi bir yere götüreceğim. Sonra ben de geleceğim' dedim. Ondan sonra çocukları koridora getirdim ve tek tek onları kestim. Çocuklarımın üzerlerini örttükten sonra bileklerimi kestim. Ölmeyi bekledim. Bir anlık öfkeyle oldu çok pişmanım."

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YORUMLAR 8
  • Misafir 2 saat önce
    ibret olsun herkese seninde devlet cezanı versin verin artık çocuğa uzanan elleri yok edin artık bu nasıl insanlıkkkkkkkkkkkkkk inanamıyorum o meleklere anne bunu yağıyorsa !!!!!!!!!!!
  • Misafir 2 saat önce
    üç tane masum çocuk onlar daha melek ya Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun sen nasıl bir Annesin ya sen Asla bir Anne olamazsın nasıl kıydın o cocuklara acımadan bu bir vahşet bunun gibiler için İDAM yasası çıkmalı ki Adalet yerini bulsun
  • Misafir 3 saat önce
    Çocuklar cennette. Allah rahmet eylsin. Bu dünya o kadınnın cehennemi olsun diyecem ama, zaten boyle bir katliam yapan birinin ruhu yoktur. Yokluk içinde 3 çocuk ve hatta daha fazlasını yapmaya devam edin.. Evlenmenin bile ehliyeti olmalı bu ülkede.
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