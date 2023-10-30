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        Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞETİN NEDENİ | Eşini baltayla katletmişti! "Pes" dedirten neden! - Adana son dakika haberler

        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!

        Adana'da, 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'yi, baltayla başına vurarak öldüren ve kamuflaj kıyafetle ağaç dallarından sarkıp komando marşı söylediğinden, sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen 70 yaşındaki İbrahim Cebeci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İbrahim Cebeci'nin ifadesinde, "Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği eşinin rahatsızlıklarının olduğu ve yürüteçle yürüyebildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:42
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        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
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        Adana'da tüyler ürperten olay, 26 Ekim'de saat 08.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

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        EŞİNE BALTAYLA DEFALARCA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70) ile eşi Ayşe Cebeci (65) arasında çıkan tartışma, büyüdü. Cebeci, evin ardiyesinden aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurdu. Ayşe Cebeci, yere yığıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        Olayın ardından evden çıkan İbrahim Cebeci, mahalle muhtarlığına gidip eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin kontrolünde Ayşe Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        "ÇAMAŞIR YIKAMIYORDU"

        Emniyete götürülen İbrahim Cebeci ise ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dedi.

        YÜRÜTEÇLE YÜRÜYEBİLİYORMUŞ

        Öte yandan eşi tarafından baltayla öldürülen Ayşe Cebeci'nin ise yaşlılığa bağlı rahatsızlığının olduğu, yürüteçle yürüyebildiği bildirildi.

        CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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