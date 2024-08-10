Vakadan dönen ambulans tankere çarptı: 3 sağlıkçı yaralı

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı M.A.(32), "TIR bu yoldan seyrederken yolu tutturamadı diğer şeride geçti. Arkadan gelen ambulans arkadan vurdu. Bence TIR'ın bir suçu yok" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.