        Haberler Spor Voleybol VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Medicana: 1 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Medicana: 1 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 21:41 Güncelleme:
        VakıfBank seride öne geçti!

        Üç galibiyet alan tarafın 2025-26 sezonu şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

        Müsabakaya iyi başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, 9-3'lük üstünlük yakaladı ve VakıfBank, mola aldı. Moladan sonra da etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

        VakıfBank, ikinci sette oyunun hakimiydi. Hücumda ritmini bulan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Medicana karşısında ikinci seti 25-19 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

        Üçüncü set de VakıfBank üstünlüğüyle geçti. Rakibine göre daha az hata yapan ev sahibi takım, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

        Müsabakanın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

        VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Aylin Sarıoğlu Acar, Deniz Uyanık, Cazaute)

        Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın (Gülce Güçtekin, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Ghani, Aslı Kalaç)

        Setler: 19-25, 25-19, 25-18, 25-23

        Süre: 111 dakika (26, 28, 26, 31)

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?