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VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Misli.com Sultanlar Ligi yarı final rövanş maçı dev bir mücadeleye sahne olacak. Bu sezon hem CEV Şampiyonlar Ligi hem de Kupa Volley'de karşı karşıya gelen VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, bu kez ligde finalist olmak için kozlarını paylaşacak. İşte, büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen VakıfBank Fenerbahçe Opet rövanş maçına ilişkin bilgiler...

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  • VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalin adı bugün belli olacak. Günün ikinci yarı final maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, her türlü galibiyet ya da 3-2 mağlubiyette adını finale yazdıracak. Ev sahibi Vakıfbank ise mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde turu altın sete götürecek. İşte, karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve kazanan takımın olası rakibi...
  • VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?

    Vakıfbank Fenerbahçe Opet Sultan Ligi yarı final rövanş maçı (5 Mayıs Cuma) saat 19:00'da oynanacak.
  • VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

    Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    KAZANAN TAKIMIN RAKİBİ KİM OLACAK?

    Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükselecek ekibin rakibi; Eczacıbaşı Dynavit - THY eşleşmesinden galip çıkan taraf olacak. 

    İki ekip arasındaki ilk maçı Eczacıbaşı deplasmanda 3-2 kazanmıştı.
  • VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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