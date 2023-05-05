Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalin adı bugün belli olacak. Günün ikinci yarı final maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, her türlü galibiyet ya da 3-2 mağlubiyette adını finale yazdıracak. Ev sahibi Vakıfbank ise mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde turu altın sete götürecek. İşte, karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve kazanan takımın olası rakibi...