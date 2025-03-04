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        Haberler Spor Voleybol CEV'de Türk derbisi yaşanacak! - Voleybol Haberleri

        CEV'de Türk derbisi yaşanacak!

        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:05
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        CEV'de Türk derbisi yaşanacak!
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        Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında yarın iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

        VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele ,saat 19.30'da başlayacak.

        Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.

        Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

        Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

        İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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