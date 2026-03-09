Canlı
        VakıfBank, İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e konuk olacak - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e konuk olacak

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley takımına konuk olacak.

        Giriş: 09.03.2026 - 11:37
        VakıfBank İtalya'da avantaj peşinde!

        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan ekibi Numia Vero Volley ile deplasmanda karşılaşacak.

        Allianz Cloud Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

        Mücadelede Dejan Rogic (Sırbistan) ve Yves Kalin (İsviçre) hakem ikilisi görev yapacak.

        Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü VakıfBank ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlılar, bu sezon 7. zaferin peşinde.

        GUİDETTİ: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

        VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu Numia Vero Volley maçı öncesinde kendilerine güvendiklerini söyledi.

        Başantrenör Guidetti ile oyunculardan Tijana Boskovic, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Maça sıkı hazırlanmaları gerektiğini anlatan İtalyan çalıştırıcı, şunları kaydetti:

        "Vero Volley maçı çok zor bir karşılaşma olacak. Dünya ve olimpiyat şampiyonu oyuncuları var; son olimpiyat ve dünya şampiyonasının MVP'sine sahipler ve gerçekten çok iyi bir takım. Paola Egonu'ya karşı oynamak hiç kolay değil. Dünyadaki en iyi orta oyuncu ikililerinden birine sahipler. Bu yüzden bizim için karmaşık bir maç olacak. Kendimize güveniyoruz ve iyi voleybol oynayabileceğimizi biliyoruz ama kolay olmayacağının da farkındayız."

        VakıfBank'ın pasör çaprazı Boskovic, müsabakanın zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Vero Volley harika bir takım ve tıpkı bizim gibi onlar da finallerde olmayı hak ediyorlar. Ancak elbette kazanabileceğimize inanıyoruz; oyunumuzu geliştirmek için son dönemde çok çalıştık ve iyi bir voleybol sergileyeceğimize inanıyorum. İlk maçı Milano'da oynayacağız ve biliyoruz ki kazansak da kaybetsek de bu çok belirleyici olmayacak, çünkü ikinci maçı İstanbul'da oynamamız gerekiyor. Ancak elbette kazanmak ve İstanbul'a avantajla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

