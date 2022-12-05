VakıfBank'tan voleybolseverlere kart

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VakıfBank voleybola desteğini kartla genişletiyor. Ace Card bankomat ve kredi kartı olarak kullanılabilecek. Ace Card ile yapılan her harcamadan belirli bir oranda tutar, VakıfBank tarafından kulübe aktarılacak. Ayrıca kullanıcılar dönemsel kampanyalar ile sarı-siyahlıların sezonluk kombine alımlarında yüzde 15 indirim, imzalı forma çekilişlerine katılma hakkı, forma satışlarında yüzde 10 indirim ve VakıfBank Voleybol Okulları’nda artı taksit fırsatı yakalayacak. VakıfBank Ace Kart başvurusu onaylanan ilk 5 bin kişi ise özel Ace Card tişörtü kazanacak.