VakıfBank'tan yeni müşterilere özel mevduat faizi

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VakıfBank, 1 Mayıs tarihinde hayata geçen uzaktan müşteri olma uygulaması kapsamında VakıfBank Mobil aracılığıyla mevduat hesabı açacak yeni müşterilerine özel faiz oranları sunacağını açıkladı.

VakıfBank Tanışma Faizi Kampanyası kapsamında, şubeler aracılığıyla vadeli mevduat hesabı açan ve VakıfBank’ta daha önce vadeli mevduat hesabı olmayan müşteriler de yeni faiz oranlarından yararlanabilecek. Buna göre, 1,5 milyon TL’ye kadar tüm mevduatlar için geçerli kampanya kapsamında açılan mevduat hesabından vade sonu gelmeden para çekmek mümkün olacak ve kalan paranın vadesi bozulmayarak kalan miktar üzerinden hesap açılış faizi işlemeye devam edecek.

VakıfBank’ın bir diğer ürünü olan ARI hesaplarında da mevduat sahiplerinin birikimleri gecelik faiz oranıyla değerlenirken, ihtiyaç duyduklarında vade kaybı yaşamadan para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirebilecek.

Bankadan yapılan açıklamada 18 yaşın altındakiler için Yıldız ARI, 18-35 yaş arası gençlere özel Genç ARI ve diğer ARI hesapları da tanışma faizi oranından yararlanabilecek.