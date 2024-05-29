VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurular, 29 Mayıs 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise, 9 Haziran 2024 olarak belirtildi. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların, başvuru koşullarına dikkat etmeleri gerekiyor. Zira her pozisyon farklı şartlar gerektiriyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Uygunluk: Adayların, kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Genel ve Özel Nitelikler: İlan tarihine kadar aranan özellikleri taşıyan ve bunları belgelendirebilen kişiler başvurabilir.

Sağlık Durumu: Görevini yapmaya engel bir durumu olmayan adaylar kabul edilecek. Sağlık raporu istenecek.

Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Almamak: Başvuracak kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Daha Önce Kamudan İhraç Edilmemiş Olmak: Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Benzer Pozisyonda Çalışmıyor Olmak: Başvurulan pozisyonda başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

KPSS Şartı: ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve belirlenen asgari puanı almış olmak.

Yaş Sınırlaması: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Güvenlik Soruşturması: Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şart.

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