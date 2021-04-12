Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de ikinci golü kaydeden Ekvadorlu futbolcu ligde Enner Valencia 7. golünü attı. Daha önce Trabzonspor, Ankaragücü, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 1’er gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Gaziantep maçının 71. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü atarak ligde gol sayısını 7’ye yükseltti ve sarı-lacivertlilerde ligde en çok gol atan oyuncu oldu. Valencia, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol atarak üst üste 2 maçta golle tanıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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