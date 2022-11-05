5 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu nedeniyle pek çok yol trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile, 5 Kasım Pazar günü İstanbul'da rafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar yazılı basın açıklaması ile duyurdu. İşte, 6 Kasım 2022 İstanbul Maratonu için trafiğe kapatılacak yollar ve güzergahlar...