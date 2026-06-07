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        Haberler Gündem Güncel Van-Bahçesaray yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı | Son dakika haberleri

        Van-Bahçesaray yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

        Karla mücadelede haziran ayında dikkat çeken çeken görüntüler kaydedildi. Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 6 ay aradan sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kış şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık 6 aydan bu yana ulaşma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 23 Mayıs 2026 tarihinde fiziki olarak ulaşıma açıldı.

        İHA'nın haberine göre çığ komisyon ekibi tarafından bölgede yapılan incelemelerde çığ tehlikesinin devam ettiği gerekçesiyle yol araç trafiğine açılmadı.

        Bunun üzerine Bahçesaraylılar, 6 ay boyunca Van ile irtibatlarını 250 kilometrelik Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sürdürdüler.

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        KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILDI

        İlçe sakinleri yolun açılması için yoğun çaba sarf etse de yol açılmayınca bazı esnaf tepki amaçlı iş yerlerini satışa çıkardı. İlçe halkı kalıcı çözüm talep ederek yolun açılması için yürüyüş de düzenledi.

        Van Vali Yardımcısı Önder Koç, Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun ve AFAD ekipleri Van - Bahçesaray yolu Karabet Geçidi mevkiinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van-Bahçesaray yolu 07.06.2026 tarihinden itibaren 06.00-20.00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde ulaşıma açılacaktır" denildi.

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