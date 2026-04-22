Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Van'da turistlerin güvenliği için sahadalar | Son dakika haberleri

        Van'da yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için sahadalar

        Van'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan turizm polisleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenle tatil yapmaları için çaba gösteriyor. İhtiyaç durumunda ziyaretçilere rehberlik de yapan polisler, bir araya geldikleri vatandaşları da dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yıllarca Urartulara başkentlik yapan, birçok medeniyetten izler taşıyan Van, kaleleri, kiliseleri, tarihi mekanları, gölü ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

        2

        Tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan kentte, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce 5 kişilik turizm polisi ekibi oluşturuldu.

        3

        Kente gelen turistlerin güvenliğinin sağlanması için sahada aktif çalışma yürüten turizm polisleri, ziyaretçilerin konaklama ve seyahat konularında yaşadıkları sıkıntıların çözülmesine yardımcı oluyor.

        4

        Aralarında İngilizce, Farsça ve Kürtçe bilenlerin yer aldığı ekip, diğer birimlerdeki meslektaşlarıyla koordineli olarak, ören yerleri, mesire alanları ve Van Gölü'nün sahil kıyılarında devriye gezerek turistlerin güvenliğini sağlıyor.

        5

        İhtiyaç durumunda ziyaretçilere rehberlik de yapan polisler, bir araya geldikleri vatandaşları da dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendiriyor.

        6

        Turizm polisi Sevilay Uludil, AA muhabirine, kente gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olduklarını söyledi.

        7

        Her yıl Van'a binlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini belirten Uludil, "Urartu medeniyetine başkentlik yapmış, doğa ve kış turizmi bakımından önemli bir potansiyeli bulunan Van ilimizde turizmin gelişmesi, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve konaklamalarını sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet yürütmekteyiz" dedi.

        8

        Van'ın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Uludil, şunları kaydetti: "Turistlere yönelik hizmet anlayışının gelişmesi ve halihazırda oluşturulan güven ortamının devamlılığı halinde turist sayısının çok daha fazla artacağı inancındayız. Başlıca görevimiz, turistlerin topluca gezdikleri veya bulundukları yerlerde can ve mal güvenliklerini sağlamak. Diğer birimlerimizle koordineli çalışma yürütüyoruz. Amacımız, lisan bilen personellerimiz vasıtasıyla güvenliğe ilişkin konularda rehberlik ve tercümanlık hizmetleri sunmak. Turistlerin diğer polis birimleriyle olan ilişkilerine yardımcı olmak ve ayrıca turistlerin konaklama ve barınma ile ilgili sorunlarına yardımcı olmaktır."

        9
        10
        11
        12
        ÖNERİLEN VİDEO

        Fenerbahçe maçında karaborsa bilet soruşturması: 15 gözaltı

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"