Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Van İmsakiye 2026 - 20 Şubat Van'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Van İmsakiyesi 2026: 20 Şubat Van'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile birlikte başta Van olmak üzere 81 ilin iftar vakti belli oldu. Ramazan ayında oruçlarını doğru ve eksiksiz şekilde tutmak isteyen Vanlı vatandaşlar, İmsakiye takvimi ile günlük imsak, sahur, iftar ve teravih namazı vakitlerine ulaşabiliyor. İşte 20 Şubat Cuma Van iftar ve akşam ezanı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 13:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar, günlük sahur ve iftar saatlerini yakından takip etmeye başladı. İl bazında değişiklik gösteren vakitler nedeniyle Van’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan’ın ikinci gününde iftar saatinin kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Oruç, imsaktan itibaren başlayıp akşam ezanıyla sona eriyor. Peki 20 Şubat Van’da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Van iftar saati

        2

        20 ŞUBAT VAN İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Van İmsakiyesine göre, 20 Şubat 2026 Cuma günü sahur vakti saat 05.23'de bitiyor.

        İftar saati ise 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 17.56 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.12'de okunduktan sonra kılınacak.

        21 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.22 olacak.

        VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        VAN İMSAKİYE 2026

        Van’ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Van İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Van 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Van ilinin Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Tuşba ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.

        VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SAHUR DUASI

        Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!