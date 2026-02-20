Van İmsakiyesi 2026: 20 Şubat Van'da iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye ile birlikte başta Van olmak üzere 81 ilin iftar vakti belli oldu. Ramazan ayında oruçlarını doğru ve eksiksiz şekilde tutmak isteyen Vanlı vatandaşlar, İmsakiye takvimi ile günlük imsak, sahur, iftar ve teravih namazı vakitlerine ulaşabiliyor. İşte 20 Şubat Cuma Van iftar ve akşam ezanı vakti...
On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar, günlük sahur ve iftar saatlerini yakından takip etmeye başladı. İl bazında değişiklik gösteren vakitler nedeniyle Van’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan’ın ikinci gününde iftar saatinin kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Oruç, imsaktan itibaren başlayıp akşam ezanıyla sona eriyor. Peki 20 Şubat Van’da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Van iftar saati
20 ŞUBAT VAN İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Van İmsakiyesine göre, 20 Şubat 2026 Cuma günü sahur vakti saat 05.23'de bitiyor.
İftar saati ise 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 17.56 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.12'de okunduktan sonra kılınacak.
21 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.22 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
VAN İMSAKİYE 2026
Van’ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Van İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Van 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Van ilinin Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Tuşba ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."