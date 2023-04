Erdemli, VKSG'nin teklifiyle projeye dahil olduğunu belirterek, Van Gölü'nden toplanan hurdalarla şehrin yok olma tehlikesi altında olan hayvanlarını esere dönüştürmek istediklerini söyledi. Projeden çok keyif aldığını dile getiren Erdemli, şöyle devam etti:

"Endemik sayılacak bir tür olan Van kedisini çalışmak, bununla kirliliğe dikkati çekmek çok keyifli oldu. Hurda olmak kavramıyla ilgili başka çalışmalarım da var. Van kedisi Pişo'yu çoğunlukla Van'dan getirdim. Ama atölyem sanayide ve her istediğimde her şeye ulaşabiliyorum. Sanayideki ustalar bunlarla ne yapacağımızı bildiğinden her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Evinde eserlerim olan koleksiyonerler de hurdalarını getiriyorlar. Hurdanın neye dönüşeceğinin değerini bilen insanlarla hurdayı dönüştürmek kolay oluyor."