Vantrilok öğretmen, kukla

AA

Kayseri'de anaokulu öğretmeni vantrilok Kaniye Altın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan öğrencilerine "karnından konuşma" tekniğiyle de online ders anlatıyor.

TOKİ Şehit Osman Kirik Anaokulu öğretmeni Kaniye Altın, bir televizyon programında denk geldiği vantriloktan (karnından konuşan) etkilenerek bu tekniği öğrenmeye başladı. Altın, kısa sürede dişlerini kapatıp dudaklarını hareket ettirmeden konuşmayı öğrendi.

Bu tekniği "Dalin" ismini verdiği kuklayla hayata geçiren Altın, bu sayede derslerini anlatırken öğrencileriyle iletişimini kuvvetlendirdi.

Derslerde kuklasıyla hikaye anlatan, müzik eşliğinde oyunlar oynayan Altın, çeşitli soru cevaplarla öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli ders imkanı sağladı.

Altın, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimin başlaması ile "Dalin"i de eğitim sürecine katarak evden online ders vermeyi sürdürdü.

Meslekte 20. yılını tamamlayan Kaniye Altın, AA muhabirine yaptığı açıkalmada, kuklaların okul öncesi eğitimin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Vantrilok tekniğini kullanarak kukla ile okul öncesi eğitime entegrasyon sağlamayı çalıştığını belirten Altın, şunları kaydetti:

"Küçüklüğümden beri dudağımı kıpırdatmadan konuşmaya çalışırdım. Daha sonra televizyonda bir vantrilok gördüm. Bu yöntemi evde denemeye başladım. İnternet üzerinden ufak bilgilere erişebildim ve sonunda başardım. Bu süreç bittikten sonra adını 'Dalin' koyduğum kuklamı okula götürdüm. Tekniğin gerçekçiliği ve etkileyiciliği çocuklar üzerinde müthiş etki yarattı. Dalin'i kendi arkadaşları, kardeşleri ve akranları gibi görmeye başladılar. Bunu ben de fırsata çevirdim. Rutin etkinliklerimizde arkadaşlarıyla konuşuyorlarmış gibi Dalin'i de onların yanına kattık. Oyun arkadaşı oldu. Etkinlikler sürecinde de Dalin'in arkadaşlarına öğreticiliğini kullandık."

Altın, çocukların yetişkinle iletişimde daha çekingen olduklarına dikkati çekerek, "Çocuklar öğretmenin ölçmek için arkadaşının ise öğrenmek için sorduğunu düşünüyor. Dalin sorduğu zaman çocukların düşüncelerini direkt anlattığını gözlemledik." dedi.

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Dönemin sonuna kadar hedefledikleri kazanımlar olduğunu vurgulayan Altın, o kazanımları internet üzerinden yaptıkları etkinliklerle devam ettirdiklerini ifade etti.

Altın, ailelerin çocuklara refakat ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Etkinlikleri sosyal medya üzerinden gönderiyoruz, veliler bunları temin ediyorlar. Kuklayla da öğretim sürecine devam ediyorum. Dalin'le ramazan manisi öğretiyoruz ayrıca bu süreçte biraz eğlensinler diye canlı yayınlarda müzik kullanıyorum. Çocuklar kalkıp halay çekiyorlar, anneleriyle oynuyorlar. Çocuklar okul kapandığında birinci sınıfa başlayacaklar. Birinci sınıfa hazır bulunmuşluk hali bu sene sonunda tamamlanmış olacak."

Vantrilok tekniğini 30'a yakın öğretmene de öğrettiğini anlatan Altın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak sadece kendi sınıfına değil başka öğrencilere de ulaştığını sözlerine ekledi.