Varikosel Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Varikosel Belirtileri ve Tedavisi

Varikosel belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Erkek cinsel hastalıklarından biri olan varikosel, testislerde meydana gelir ve ağrılı bir hastalıktır. Kasık bölgesinde ve testislerde hissedilen varikosel ilerleyen durumlarda bacaklara da sıçrayabilir. Bu ağrının belirtileri, neden meydana geldiği ve tedavisi ise erkekler tarafından merak edilir ve araştırılır. Hazırladığımız yazımızda varikosel hastalığı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Varikosel Nedir?

Varikosel, en basit tanımıyla testislerde meydana gelen varistir. Genellikle kısırlık şikayeti ile kontrole gelen erkeklerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Testisleri koruyan gevşek bir cilt torbasının üzerinde bulunan toplardamarların şişmesi ve genişlemesi ile meydana gelir.

Varikosel Neden Olur?

Testislerin içerisindeki ısı dengesi bozulur ve kanda yer alan toksik maddeler burada birikir. Bu birikim ile kan akışı bozulur ve fonksiyonlarda sorun yaşanır. Bu fonksiyonel bozukluk varikosel olarak adlandırılır.

Varikosel Nasıl Geçer?

Varikosel hastalığı nasıl geçer? sorusu erkekler tarafından araştırılan konulardan biridir. Bunun için iki farklı yöntem kullanılır. Varikosel tedavisi için ya cerrahi operasyon ya da perkütan embolizasyonu tercih edilir. En sık tercih edilen tedavi yöntemi ise varikoselektomi ismi verilen ameliyattır.

Varikosel Belirtileri

Varikosel hastalığının belirtileri gözle görülür şekilde ortaya çıkar. Varikosel testislerde meydana gelen bir varis türü olduğu için damarlarda meydana gelen şişkinlikler bacaklarda meydana gelen varisler şeklindedir. İşte varikosel hastalığının belirtileri:

Testislerde şişlik görülür.

Testislerdeki damarlarda kabarıklık oluşur.

Testislerde yoğun ağrılar meydana gelir.

Varikosel Cinsel Yaşamı Etkiler Mi?

Erkeklerin varikosel hastalığı ile ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de cinsellik üzerindeki etkisidir. Varikosel cinsellik ve sperm kalitesi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olur. Genel testosteron seviyesinin düşmesine yol açan varikosel hastalığı cinsel istekte azalmaya ve penis sertleşmesinde zorlamaya sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra sperm kalitesinin de düşmesine yol açtığı için gebe kalınmasında olumsuz sonuçlar alınmasına yol açar.

Varikosel Hangi Yaşlarda Ortaya Çıkar?

Varikosel hastalığı tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık genel olarak ergenlik çağındaki çocuklarda görülür. 10 yaşın altında olan çocuklarda görülme oranı çok nadirdir. Sol testiste yoğun olarak görülen varikosel hastalığı tedavi edilmediğinde erişkin dönemde cinsel hayat üzerinde olumsuz etkilere sebep olacaktır.

Varikosel Ameliyatı Riskli Mi?

Varikosel ameliyatında ameliyat en çok tercih edilen tedavi yöntemidir. Bu yüzden ameliyatın riskli olup olmadığı da merak konusudur. Anca varikosel hastalığı ile karşı karşıya kalan kişiler bilmelidir ki mikrocerrahi yöntem ile yapılan bu ameliyatlarda risk oranı yok denilecek kadar azdır. Bu ameliyatlarda dikkat edilmesi gereken testis atar damaların bağlanmasında kaynaklı testislerin küçülmesidir. Bu yüzden alanında uzman ve güvenilir hekimler tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Varikosel ameliyatı olmayı düşünen kişiler bu ameliyatın iyileşme süreci hakkında da bilgi sahibi olmak ister. Mikrocerrahi varikosel ameliyatının ardından hastanın normal hayatına dönmesi 2 ya da 3 gün sürer. İlk hafta kişi hareketlerine dikkat etmeli ve ameliyatlı bölgeye darbe almamaya özen göstermelidir. Kişinin ameliyat öncesi sağlıklı yaşamına dönmesi için gereken süre ise 4 ya da 6 haftadır. Bu sürenin ardından kişi ağır egzersizler ve efor gerektiren süreçlere yeniden başlayabilir.