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AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, varlık barışı ile gerçek ve tüzel kişilere 'beyaz sayfa' açma çağrısında bulundu. Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" 6. kez Türkiye'de hayata geçiriliyor.

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen hafta yürürlüğe girmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı" 6. kez hayata geçmiş oldu.

Türkiye'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VARLIK BARIŞI ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Varlık Barışı ile amacımız yurt dışında bulunan yerli ve yabancı varlıkları ülkemize çekmek, yurt içindeki kayıt dışı varlıkları da sisteme dahil etmektir. Bu uygulamadan yararlananların para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer tüm sermaye araçları yurt dışından ülkemize getirildiğinde veya yurt içinde sisteme kayıt ettirildiğinde her türlü vergin ve takipten muaf olacaktır. Türkiye 2008 yılından bu yana çeşitli defalar çıkardığımız Varlık Barışı uygulamaları ile yüzlerce milyar liralık kayıtlı kaynağa kavuşmuştur. Bunun herhangi bir takibi de söz konusu değildir, olmayacaktır."