Yurdun dört bir yanı kara kışın etkisi altında kaldı. Birçok bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapanırken, bazı bölgelerde fırtına ve yağışlı hava hayatı felç etti. Ekipler vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

BOLU'DA KAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre; gece boyu kar yağışının etkili olduğu TEM'in Yeniçağa mevkiinde de çok sayıda aracın kayarak hasar görmesi sonucu ulaşım zaman zaman durdu, araçların kaldırılmasıyla yollar açıldı.



Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Gün boyu bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda, Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada otobüs bariyerleri aşarak yol kenarına çıkarken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gerede ve Bolu´daki hastanelere kaldırıldı.



AMBULANS KAZA YAPTI



Kazanın olduğu bölgeye gelmeye çalışan bir ambulans da kayarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.



10 ADET KAZA MEYDANA GELDİ



Yoğun kar yağışının etkili olduğu bir diğer bölge olan TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde de gün içinde 10 adet maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan kazalarda yaralanan olmadı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde bu kazalar nedeniyle yolda trafik zaman zaman durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda araçların kaldırılmasıyla ulaşım sağlandı.

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN 600 KİŞİ, TAZİYE EVLERİ VE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş-Kayseri yolu, etkili kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yaklaşık 600 kişi ise Göksun ilçesinde taziye evleri ve öğrenci yurtlarına alındı, belediye tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde ve şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının başlamasından kısa süre sonra kapanan ve ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan Kahramanmaraş- Kayseri yolu, dün akşam saatlerinde tekrar ulaşıma kapandı.

DHA'nın haberine göre; yolun kapalı olması nedeniyle trafik ekipleri Göksun'da araçların Kayseri istikametine gidişine izin vermedi. 12 yolcu otobüsü ile onlarca otomobildeki yolcu geceyi Göksun'da geçirmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine araçlarda bulunan yaklaşık 600 kişi, Göksun Belediyesi tarafından ilçedeki taziye evleri ile öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Ardından vatandaşlara belediye tarafından sıcak çorba ikram edildi.

ERZURUM'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerince paletli ambulansla kurtarıldı.

AA'nın haberine göre; bölgede etkili olan kar, tipi ve fırtına yüzünden özellikle Erzurum-Çat-Bingöl kara yolunun 20 kilometresinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çat ilçesinden Erzurum istikametine giden çok sayıda otomobil, tır ve yolcu otobüsündeki kişiler yolda mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

Bölgede ihbar üzerine kapalı olan kırsal bir mahalle yolundaki hastayı paletli ambulansla Çat Devlet Hastanesine götüren 112 Acil Servis ekipleri daha sonra kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen araçların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşları alarak paletli ambulansla ilçe merkezine götürdü.

Paletli ambulansla zaman zamanda fırtına ve tipi nedeniyle kapanan yolları da açarak sürücülere yardımcı olan ekipler, donma tehlikesi geçiren çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı.

KURTARILAN VATANDAŞLAR İLÇEDEKİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan söz konusu bölgede üzeri tamamen karla kaplanan otomobilde mahsur kalan yolcular, ekiplerce camdan çıkarılarak kurtarıldı.

Paletli ambulansla ilçeye taşınan bu kişiler, misafirhane, yatılı yurt ve resmi kurum misafirhanelerinde konuk ediliyor.

Belediye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.

Bu arada, Erzurum istikametinden Bingöl yönüne ilerleyen sürücülerin geçişine olumsuz hava koşulları nedeniyle izin verilmiyor.

KARDA MAHSUR KALAN AMBULANSI UMKE KURTARDI

Afyonkarahisar da vakaya giden ambulans ekibi kara saplandı. Kara saplanan ambulansı, UMKE ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar da akşam saatlerinde başlayan tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının kapattığı yollarda zorlu bir mücadele veren ambulans ekipleri gittikleri vaka sonrası kara saplandı.

Kara saplanan ambulans, bölge de gece nöbetinde olan UMKE ve halatlı çekicisi bulunan ambulans tarafından kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan ambulans ise bir sonra ki vakası için tekrardan yola koyuldu.

İHA'nın haberine göre; ambulansın kurtarılmasına tanık olan v ekiplere yardım eden bir vatandaş 112 ekiplerinin gece gündüz, kar kış demeden yapmış oldukları zorlu görev dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

BAYBURT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR

Bayburt'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi kurtarıldı. AA'nın haberine göre; Kentte aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sancaktepe Köyü İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulundan öğrencileri taşıyan Kenan Kanat idaresindeki öğrenci servisi, Yeniköy'e 3 kilometre mesafede mahsur kaldı.

Öğrenci servisinin köye yakın bir yerde mahsur kaldığı bilgisini alan 4 köy sakini, aracın mahsur kaldığı yere ulaştı. Şoförün haber vermesi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 8 saatlik mücadelenin ardından öğrenci servisine ulaştı.

Öğrenci ve vatandaşları Yeniköy'e ulaştırmak için çalışma yürüten ekipler, bir müddet sonra şiddetli rüzgar nedeniyle ilerleyemedi. Ekipler bunun üzerine öğrenci ve vatandaşları, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın talimatıyla Bayburt il merkezine getirdi.

Bayburt Öğretmenevi'nde misafir edilecek öğrenci ve vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından köylerine ulaştırılacak.

SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN TİPİ HAYATI FELÇ ETTİ

Yoğun kar yağışı ve tipi Gürün ilçesinin Sivas ve Kayseri ile olan ulaşımını kesti. Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesinde ulaşıma kapandı. İHA'nın haberine göre; Sivas’tan Gürün istikametine araçların gitmesine izin verilmedi.

Tipi görüş mesafesini neredeyse tamamen engellediği için ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Malatya’dan Kayseri istikameti gitmek isteyen çok sayıda yolcu geceyi Gürün’de geçirmek zorunda kaldı. Bir çok kişi tesislerde sabahladı. İlçe Kaymakamlığı isteyenleri geceyi geçirmeleri için yurtlara yerleştirdi. Gürün Belediye Başkanı Nami Çitçi de Güründe kalan yolculara beslenme ve konaklama desteği verdi.

TİPİDE MAHSUR KALANLARIN İMDADINA ÖZEL İDARE EKİPLERİ YETİŞTİ

Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ve içinde öğrenci ile hastaların da bulunduğu 68 araç, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

AA'nın haberine göre; Malazgirt'te etkili olan kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu ulaşıma kapanan 12 köy yolunda içerisinde öğrenci ve hastaların da bulunduğu 68 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı ekipleri, köy yollarında mahsur kalan araçları ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yollarda mahsur kalan 68 aracı ve yolcuları kurtardı.

KÜTAHYA'DA KAPANAN ŞEHİRLERARASI YOLLAR EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA AÇILDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yollarında ulaşım sağlanmaya başlandı.

İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.00 sıralarında kapanan şehirler arası bağlantı yolları, kara yolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

AA'nın haberine göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Kütahya Zafer Hava Limanı'ndaki uçuşların iptal olması nedeniyle umreye gidecekler yolculuklarını gerçekleştiremedi.

UŞAK VALİSİ KOCABIYIK KAPANAN KARAYOLUNDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı.

AA'nın haberine göre; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-Ankara kara yolunda Banaz ilçesi Dumlupınar mevkisinde kara yolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabıyık bölgeye giderek yolda mahsur kalanlar ile sohbet etti ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ekiplerin güzergah boyunca aralıksız çalıştığını kaydeden Kocabıyık, şunları söyledi:

"Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması bazı olumsuzluklara neden oldu. Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine doğru şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşım kesintiye uğruyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışarak bizim sorumluluk sahamızdaki bölümü ulaşıma açtık. Polis ve jandarma ekiplerimiz yol güzergahı boyunca sürücüleri uyarıyor ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için sabaha kadar çalışacaklar. Ben de çalışmaları yerinde inceleyerek bir olumsuzluk olup olmadığını gözlemledim."

Uşak İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin özelikle köy yolunda çalışmalarına devam ettiğini aktaran Karabıyık, "AFAD ve Sağlık Bakanlığımıza bağlı UMKE ekipleri vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorununa müdahale etmek için teyakkuz halindeler. Kar paletli ambulanslarımız göreve hazır. Oluşturduğumuz kriz masası tüm olumsuzlukları anında değerlendirip gidermeye yönelik çalışıyor. Vatandaşlarımızın çok dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum." dedi.

Vali Kocabıyık'a İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş ile polis ekipleri eşlik etti. Kocabıyık, incelemelerin ardından AFAD ekiplerini denetledi.

MERSİN'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Mersin kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Yağmur suları ile dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı, fırtına evlerin çatılarını uçurdu.

DHA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeni ile yaşam, olumsuz etkilendi. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı yağmur suları ile doldu, polis yolu trafiğe kapattı. Yollardaki rögar kapaklarını açan ve iş makineleri ile kanallar kazan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su tahliyesini hızlandırmaya çalıştı.

KAYSERİ TALAS'TA FIRTINA ETKİLİ OLDU

Talas'ta saatteki hızı 90 km'yi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. DHA'nın haberine göre; Tablakaya Mahallesi'ndeki caminin minaresine büyük hasar görürken birçok işyeri ve binanın camları patladı, çatıları uçtu. TV antenleri ve bacalar da zarar gördü.

AFAD İLE TÜRK KIZILAYI YOLDA KALANLARA ÇORBA VE KUMANYA DAĞITTI

Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kara yollarında mahsur kalanlara sıcak çorba ve kumanya ikram edildi.

AA'nın haberine göre; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılayı ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ile Balıkesir'e bağlayan ve yoğun kar yağışından kapanan kara yollarında mahsur kalan yaklaşık 500 kişiye sıcak çorba ve kumanya dağıttı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kara yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 10 saat ulaşıma kapalı kaldığını söyledi. Çok sayıda sürücü ve yolcunun yollar açılıncaya kadar aşırı soğukta araçlarında beklediğini belirten Artun, "Onları yalnız bırakmayarak, hazırladığımız kumanyaları sıcak çorbayla vatandaşlarımıza ikram ettik. Bu uygulamamız memnuniyetle karşılandı." dedi.

BAŞKENT'TE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Ankara'da gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yolların beyaza büründüğü kentte hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gördü.

AA'nın haberine göre; yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAR YAĞIŞI KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını beraberinde getirdi. Keçiören ve Çankaya ilçelerinde yaşanan kazalarda 3 kişi yaralandı.

Ankara, gece saatlerinden itibaren yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Şehir merkezinde pek çok yere lapa lapa kar yağarken, yollar beyaz örtüyle kaplandı. DHA'nın haberine göre; yoğun kar yağışında görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getirdi. Keçiören ilçesinde saat 01.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında Fatih Caddesi üzerinden Kalaba yönünde ilerleyen Ahmet T. idaresindeki otomobil, Fatih Köprüsü'nün üzerinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpıp yan devrildi. Kaza nedeniyle aracın sürücüsü Ahmet T. ile yolcu Ebru I. yaralandı. İhbar üzerine noktaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Başka bir kaza da 01.30 surlarında Çankaya ilçesine bağlı Ehlibeyt Mahallesi'nde yaşandı. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde Balgat yönünde ilerleyen Yusuf A.'nın kullandığı otomobil, karlı zeminde kayarak alt geçidin girişine çarptı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

KASTAMONU'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLUYOR

Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, tuzlama ve küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Kar yağışı nedeniyle yolun Kastamonu-Ankara istikameti ulaşıma kapandı. AA'nın haberine göre; trafik ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçları tekrar Kastamonu'ya yönlendirdi.

Yol 2 saat süren tuzlama ve küreme çalışmasının ardından trafiğe açıldı. AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri yolda kalanlara yardım etti. Ekipler, bazı araçları kaldığı yerden iterek hareket ettirirken, bazılarını da kendi araçları ile çekerek gidecekleri yere ulaştırdı. UMKE ekipleri, araçlarına zincir takamayan vatandaşlara yardımcı oldu. Kızılay personelince yolda kalanlara sıcak çay, kek ve su ikram edildi.

ANKARA-BOLU KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 saat süreyle ulaşıma kapandı. AA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle otoyolun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisinde çok sayıda tır ve otomobilin kayarak yoldan çıkması sonucu ulaşım her iki yönde tamamen durdu.

Özellikle Cankurtaran mevkisinde tipi şeklinde devam eden kar yağışı sonrası otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler ve yolcular saatlerce araçlarında mahsur kalırken Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu otoyoldaki ulaşım Bolu istikametine tek şeritten Ankara yönüne ise iki şeritten sağlanmaya başlandı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kayarak yoldan çıkan tır ve araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilerleyen saatlerde otoyolun her iki yönünün de tamamen ulaşıma açılacağını belirtti. Bu arada Anadolu Otoyolu'nun Ankara ve Bolu gişelerinde ağır vasıtaların geçişine bir süre izin verilmeyeceği bildirildi.

BURSA-KELES YOLUNDA KAR ESARETİ

Bursa'nın 4 dağ ilçesiyle bağlantısını sağlayan Bursa-Keles yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı altındaki karayolununun trafiğe kapanmaması için mücadele eden ekipler, sabah saatlerine kadar tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimin tatil edildiği 4 dağ ilçesiyle bağlantısını sağlayan, Bursa-Keles yolunda, kar yağışı gece saatlerince etkisini göstermeye devam etti. Merkez Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi'nden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Bursa-Keles yolu trafiğini durma noktasına getirdi. İHA'nın haberine göre; yer yer 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri sürekli devriye gezerek yolda mahsur kalan araç olup olmadığını kontrol ederken, karayolu ve trafik ekipleri, yoğun kar yağışı altındaki karayolunu açık tutabilmek için tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.