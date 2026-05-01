VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Sistem kapsamında geliri asgari ücretin altında kalan haneler, çalışanı olmayan ya da düşük gelirle geçinmek zorunda olan aileler destekten yararlanabilecek. Ayrıca çok çocuklu ve kişi başına düşen geliri düşük olan haneler ile engelli, yaşlı ya da özel durumu bulunan bireylerin yaşadığı aileler de kapsam içine alınacak.

Uygulamada bölgesel farklılıklar dikkate alınacak ve her il için ayrı bir gelir eşiği belirlenecek. Hane geliri bu sınırın altında kaldığında aradaki fark devlet tarafından destek olarak karşılanacak. Örneğin gelir eşiğinin 25 bin lira olduğu bir durumda, geliri 20 bin lira olan bir haneye 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor.