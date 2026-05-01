        Haberler Bilgi Gündem VATANDAŞLIK MAAŞI: Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Vatandaşlık maaşı nedir?

        Son dönemde sosyal destek modelleri arasında en çok konuşulan başlıklardan biri "vatandaşlık maaşı" oldu. Gelir adaletsizliğini azaltmayı ve temel yaşam standartlarını güvence altına almayı amaçlayan bu sistemin kimleri kapsayacağı ve hangi şartlarla verileceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 13:08 Güncelleme:
        1

        Son günlerde sosyal yardım politikaları içinde en çok gündeme gelen konulardan biri “vatandaşlık maaşı” uygulaması oldu. Gelir eşitsizliğini azaltmayı ve bireylerin temel yaşam ihtiyaçlarını güvence altına almayı hedefleyen bu sistemin kimleri kapsayacağı ile hangi kriterlere göre verileceği vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Peki Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde.

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

        Vatandaşlık maaşı, temel olarak devlet tarafından belirli kriterleri sağlayan bireylere düzenli gelir desteği verilmesini ifade eden sosyal yardım modelidir. Amaç; özellikle düşük gelirli hanelerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı bir güvence oluşturmaktır.

        3

        VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

        Sistem kapsamında geliri asgari ücretin altında kalan haneler, çalışanı olmayan ya da düşük gelirle geçinmek zorunda olan aileler destekten yararlanabilecek. Ayrıca çok çocuklu ve kişi başına düşen geliri düşük olan haneler ile engelli, yaşlı ya da özel durumu bulunan bireylerin yaşadığı aileler de kapsam içine alınacak.

        Uygulamada bölgesel farklılıklar dikkate alınacak ve her il için ayrı bir gelir eşiği belirlenecek. Hane geliri bu sınırın altında kaldığında aradaki fark devlet tarafından destek olarak karşılanacak. Örneğin gelir eşiğinin 25 bin lira olduğu bir durumda, geliri 20 bin lira olan bir haneye 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor.

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

        Vatandaşlık maaşı uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin henüz net bir tarih açıklanmış değil. Sosyal politika çalışmaları çerçevesinde değerlendirilen düzenlemenin, ekonomik koşullar ve bütçe imkânları doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Öte yandan gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin 2027 yılı itibarıyla ülke genelinde yaygın şekilde uygulanmasının planlandığı ifade ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
