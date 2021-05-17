Aboubakar'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"BAŞKANA VE MENAJERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Beşiktaş'a beni bir daha getirdikleri için başkana, menajerime teşekkür ederim. Porto'da zor bir dönemden geçiyordum, oynamıyordum. yeniden Beşiktaş'a döndüm ve oynamaya başladım. Hayatımda kendime sürekli hedefler koyarım, hedefsiz yaşanmaz. Futbolda hedefim şampiyonluktur. Hayatta ise oğluma iyi baba olmak. Beşiktaş olarak hedefimiz vardı. Futbolcu bireyseldir. Biz üstümüze düşeni yaptık ve grup olarak başardık. Şampiyonlukta aşçıya kadar herkesin emeği var.

"GÖZTEPE MAÇINDA 2. YARIYI İZLEYEMEDİM"

Göztepe maçında ikinci yarıyı izleyemedim. Odama dua etmeye gittim. Güçlü bir inancım var, böyle yaşarım. Geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. Öyle de oldu, öyle de olması lazımdı. Biz bu şampiyonluğu hak ettik.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Beşiktaş benim için çok özel bir kulüp. Avrupa'da ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Zor bir dönemde, zor bir sözleşme kabul ettim. Çok fazla şeyin üstesinden geldim. Şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden bir şeyler olmuyor. Buraya goller atmak için gelmedim, insanları mutlu etmek için geldim.

"SERGEN HOCA ENERJİSİNİ YANSITTI"

Sergen Hoca yapması gerekeni yaptı, takıma enerjisini yansıttı. Bu şampiyonlukta çok fazla kişinin emeği var. Josef de Souza, Türkiye'de uzun yıllar şampiyon olamadı, bunun isteği vardı. Valentin Rosier ağladı. Herkes bir şey yapmaya çalıştı, herkes içtendi. Tanrı bunları gördü ve bize bu şampiyonluğu armağan etti.

"MALATYA'DAKİ ASİSTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazandık golü Atiba attı, Asisti ben yaptım. Rakiplerle arayı açmıştık. Benim için golden daha değerliydi.

"SOSYAL MEDYA YOK"

Benim hayatımda sosyal medya paylaşımlarına yer yok, ben futbolcuyum.

"SAKATLIĞIMI MİLLİ TAKIMA DA HABER VERDİM"

Finalde oynamayacağım. Tedavim vardı, siz çağırdınız için geldim. Sakatlığımı yavaş yavaş biraz daha az hissediyorum. Milli takıma da haber verdim, oynayamayacağımı söyledim. Beni çağırmamalarını istedim.

"4 HAFTALIK SAKATLIKTAN BAHSEDİLDİ"

Milli takıma gittim, sakatlandım. Son 3 dakika kala oyundan çıktım MR çekildi, 6 mm açık gözüktü. İstanbul'da da MR çekildi, doktorlar da 6 mm açıklık gördü. 2-3 hafta toplamda 4 haftalık süreden bahsedildi.

"30 MAÇ MADDESİNİ YENİ ÖĞRENDİM"

Milli takımdan döndükten sonra 30 maç maddesini öğrendim. Daha öncesinde bilmiyordum. Sonra konuşmalar başladı. Ben fedakarlık yapmak istedim, takım arkadaşlarım da bunu istedi. Sivasspor maçına çıktı. Vida bir top attı, bacağımda bir şeyler hisettim. Josef'e top attım, bacağımda bir şeyler hissettim. Sivas maçı sonrası MR çekildim yeniden ödem ve kanama görüldü. Her hafta MR'a giriyorum. Sivas maçında oynamasaydım, 1-2 hafta daha bekleseydik, bu konuşmalar olmazdı.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Bütün taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ben burada kalmak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Kulübün, menajerimle konuşması lazım.

TAKIM ARKADAŞLARI İÇİN YORUMLARI

Kevin N'Koudou benim kardeşim. Valentin Rosier ve Kevin N'Koudou'yu kalbimde hissediyorum. Takımdaki en çalışkan oyuncu Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup çok yetenekli ama çalışmayı sevmiyor.

"UĞURCAN'I BEĞENİYORUM"

Beşiktaş'ın dışında Alanyaspor ve Trabzonspor'u beğeniyorum. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı beğeniyorum.

"BENFICA MAÇINI UNUTAMAM"

Taraftar çok özel. 2016'da ilk geldiğimde Benfica maçını unutamam. İlk yarı 3-0 gerideydik ama bizi inanılmaz şekilde soyunma odasına uğurladılar. O an, bende kaldı. Geleneksel bir taraftarımız var. Bu yapılarını korusunlar. Onların desteği çok önemli.