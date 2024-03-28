Survivor'da kim elendi? 28 Mart 2024 Survivor All Star'da eleme adayları kimler?
Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Aysu, Berna ve Merve eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etti. Survivor yeni bölümde elenen yarışmacı kadar, ödül oyununu kazanan takım da izleyiciler tarafından yakından takip edildi. İşte 28 Mart Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Eleme düellosunda ise haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor kim elendi? 28 Mart Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım kahvaltı ödülü için karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi 8-4'lük skor ile mavi takım kazanarak ödül oyununu kazanan taraf oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Aleyna
Aysu
Berna
Merve