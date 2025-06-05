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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi, kim gitti? 5 Haziran Perşembe 2025 Survivor adaya veda eden isim kim oldu, açıklandı mı?

        Eleme düellosu! Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Survivor'da final koltuklarına birer adım! Survivor All Star'da finale az bir süre kaldı. Sevgi ve Meryem düellosunda gözler kimin kazanacağına çevrildi. Peki, 5 Haziran Perşembe Survivor kim elendi? Survivor eleme düellosunu kim kazandı, Sevgi mi, Meryem mi? İşte Survivor'da adaya veda eden isim ve yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 18:24 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:54
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        1

        Survivor'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. Final heyecanı yaklaşırken Sevgi ve Meryem arasındaki eleme düellosu gündemdeki yerini aldı. Mücadele sonrasında adaya veda eden isim netlik kazanacak. Peki, Survivor 5 Haziran Perşembe kim elendi, kim gitti? Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Adaya veda eden isim Meryem Kasap oldu.

        3

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan kıyasıya bir mücadele içine girdi. Kıran kıran anlara sahne olan finalde, Batuhan rakibine üstün gelerek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

        4

        SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

        Sevgi-Adem

        Ayşe-Meryem

        5

        SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

        Meryem

        Adem

        Sevgi

        Ayşe

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Adem ve Sevgi arasında oynanan düello sonucunda Adem Kılıççı, Sevgi karşısında 5-0 galip gelerek potadan çıkmayı başardı. Bu sonuca göre Sevgi düello finaline yükselen isim oldu.

        Ayşe ve Meryem arasında gerçekleşen yarı final düellosunda ise kazanan isim 5-3'lük skorla Ayşe Yüksel oldu.

        Survivor'da böylece düello finalinin adı Sevgi, Meryem oldu.

        Survivor'da elenen yarışmacı düello finalinin ardından belli olacak. Adaya veda eden yarışmacı 5 Haziran Perşembe günü belli olacak.

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