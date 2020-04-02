Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriç’in talipleri her geçen gün artıyor... Tottenham, Manchester United, Leicester ve Frankfurt’un ardından İtalyan ekipleri Lazio ile Napoli de golcü oyuncuyu listesine aldı.

Çizme basını, Lazio'nun Vedat transferinde oldukça ısrarcı olduğunu yazdı ve haberin içeriğinde; "Lazio, Vedat'ın transferi için yoğun mesai harcıyor. 1.94 boyundaki santrfor, Immobile’ye aranan alternatif isim... Ocak ayında onu Avrupa'nın önemli kulüpleri istedi ancak, o Fenerbahçe'de kalmayı ve sezonu tamamlamayı tercih etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor..." bilgisine yer verildi.

Haberin devamında ise; Lazio ile Napoli'nin Vedat için kıyasıya bir rekabet içine gireceği belirtildi. İtalyanlar, Kosovalı golcünün ilk hedefinin de Serie A'da oynamak olduğunun altını çizdi.