'Veliaht'ın final bölümünden 1'inci tanıtım yayınlandı

Sancaktepe'de jandarma ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 8 bin 582 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. (DHA) Daha Az Göster