'Veliaht'ın yeni bölümüne damga vuran olay

FARO ve Gold Yapım imzalı, SHOW TV’de ekranlara gelen ‘Veliaht’ büyük finaline geri sayarken dün akşam herkesi derinden sarsan yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıktı. Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirirken Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe aldı. Timur ve Reyhan sürpriz yapıp sade bir törenle hayatlarını birleştirirken Faroz hem Vezir hem de Zahide’yi sırlarından dolayı köşeye sıkıştırdı. Timur ve Reyhan’ın düğününe gelen Zaro Ağa, Faroz’dan Vezir’in karısının katili olduğunu öğrendi. Vezir’den intikamını almak isteyen Zaro Ağa ise hiç beklemediği bir darbe aldı. Bölüme Zaro Ağa’nın Vezir tarafından öldürülmesi damga vururken Karslı Ailesi için de bir devir kapandı. Babalarını kaybeden Karslı Ailesi için Kars defterinin sonuna gelinirken büyük final bölümü öncesi tüm aile Esenler’e dönme kararı aldı.

Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, ‘Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

'VELİAHT'IN 25'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan 25. bölümünde Timur ve Reyhan, Faroz’u bulmak için peşine düşerken Reyhan’ın çocukluk evinde Faroz onların karşısına çıktı. İki ailenin en büyük sırrını açıklayan Faroz, Zülfikar ve Zahide’nin oğlu Ömer Karslı yani gerçek veliaht olduğunu onlara itiraf etti.

Faroz’un Zülfikar ve Zahide’nin oğlu Ömer olduğu ortaya çıktı:

Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirirken Vezir, Kudret’e evlenme teklifi etti. Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yedi ve otogar planı alt üst oldu. Bunun üzerine Zahide’den öğrendiği Vezir’in sırrını ona karşı kullanma planı yapan Faroz, Vezir’den Timur’u aradan çıkarmasını istedi. Vezir ise silahını Timur’a doğrultsa da onu vurmaya cesaret edemedi. Timur ise bütün bunların arasında Vezir’in Zaro Ağa’nın karısını öldüren Dokuzparmak olduğunu öğrendi. Timur, Reyhan’a sürpriz yapıp ona evleneceklerini söyledi. Ailede bu evlilik haberi büyük bir sevinç yaratırken Zafer’in yakın zamandaki kaybından dolayı ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Karslı ve Kaptan Aileleri’nin katıldığı törende herkes Timur ve Reyhan’ın mutluluğunu paylaştı.

Timur ve Reyhan evlendi:

Timur ve Reyhan’ın düğününe gelen Zaro Ağa ise içeri girmeden önce Faroz’la karşılaştı. Faroz, Zaro Ağa’ya Vezir’in onun karısının katili olduğunu söyleyerek ona büyük bir darbe indirdi. Vezir’i yanına çağırıp hesap soran Zaro Ağa ise hiç beklemediği yerden yeni bir ihanetle vuruldu. Zaro Ağa silahını Vezir’in kafasına doğrultup karısının intikamını almak isterken Vezir onu göğsünden bıçaklayıp öldürdü.

Zülfikar Ağa öldü:

Büyük final öncesinde yayınlanan son bölüme Timur ve Reyhan’ın düğününde Zülfikar Ağa’nın öldürülmesi damga vururken tüm aile için de bu büyük acıyla Kars defteri kapanmış oldu. Bütün sırların tek tek ortaya döküldüğü bölümün sonunda Karslı Ailesi için İstanbul ve Esenler’e dönme vakti geldi. Timur, Zaro Ağa’ya ait olanları geri almak için Esenler’e dönerken büyük finalde Faroz’la nasıl baş edeceği ve Karslı Ailesi’nin ekranlara nasıl veda edeceği şimdiden merakla bekleniyor.

İşte heyecan dolu final sahnesi:

‘Veliaht’ final bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!