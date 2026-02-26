Canlı
        'Veliaht', özetsiz yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        Ekranların sevilen dizisi 'Veliaht', özetsiz yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Giriş: 26.02.2026 - 09:34
        Derya'nın hamile olduğu ortaya çıkıyor
        Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Nursel Köse (Zahide), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 23'üncü bölümünde; Zafer’in sırrının açığa çıkmasıyla Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar ve Vezir arasında yılların hesabının sorulduğu sert bir yüzleşme yaşanır. Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırır ancak Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirir ve Esenler’e uzanan kapıyı aralar. Derya’nın Beyazıt’tan boşanma kararı ve ardından gelen hamilelik haberi Karslıların evine adeta bomba gibi düşerken, Zafer ise Zülfikar’ın oğlu olmadığı gerçeğiyle yüzleşmenin ağırlığı altında geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelir.

        'Veliaht', özetsiz yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de!

        Kazada ölen Elif'in ailesinden yardım çağrısı

        ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elif Güner (14) hayatını kaybetti, sürücü Yasin Aloğlu tutuklandı. Elif'in ailesi, kaza anı ya da öncesine ait kamera kayıtlarının kendilerine ulaştırılmasını istedi.  (DHA)

