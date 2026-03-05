Canlı
        Haberler Televizyon 'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Zülfikar'ın gerçek veliahtı ortaya çıkıyor

        Sevilen dizi 'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu, Zülfikar Karslı'nın gerçek veliahtı ortaya çıkıyor

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 09:57
        Gerçekler ortaya çıkıyor

        Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Erdem Şenocak (Beyazıt), Serhat Teoman (Faroz), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Nursel Köse (Zahide), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 24'üncü bölümünde; Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine bir ateş gibi düşer. Bebek haberinin ardından boşanma davası açan Derya, Beyazıt’tan boşanır, artık özgürdür. Faroz artık Kars’tadır ve Timur’a iş teklif eder. Reyhan geçmişinden gelen bu gizemli adamı tanımaya çalışır. Timur, Faroz’u alt etmek için bir oyun kurar ancak bu sefer Yahya’ya ihtiyacı vardır. Yahya’nın kararı dengeleri değiştirir. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu, Zülfikar Karslı'nın gerçek veliahtı ortaya çıkıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi

        Şavşat Karayolu'nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

