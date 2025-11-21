Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht' yüzleşmelerin yaşandığı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi

        'Veliaht' yüzleşmelerin yaşandığı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi

        'Veliaht', dün akşam yayınlanan 10'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşarken Reyhan kaçırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 12:36 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Veliaht' zirvede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam yayınlanan 10'uncu bölümüyle ekranlara geldi.

        Yeni bölümde Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşarken Reyhan kaçırıldı. Derya ve Yahya arasında büyük bir kırılma yaşanırken Yahya da otogar seçimlerinde kendi adaylığını açıkladı. Timur’un Reyhan’ı kurtarma planı istediği gibi sonuçlanmayıp kan dökülürken ‘Veliaht’ın finaline Yahya ve Zülfikar’ın yirmi yılın ardından yaşadıkları büyük yüzleşme damga vurdu.

        REKLAM

        Yeni bölümüyle ABC1 20+’da; 5,42 izlenme oranı (reyting) 16,19 izlenme payı (share), AB’de; 4,47 izlenme oranı (reyting) 14,76 izlenme payı (share) ve Total’de de 4,41 izlenme oranı (reyting) 13,14 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’, gerilim dolu 10'uncu bölümüyle dün akşam izleyicilerle buluştu.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu dizi 10'uncu bölüm sosyal medyada da çok konuşuldu. Diziyle ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 6 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

        'VELİAHT'IN 10'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan 10. bölümünde kendini otogarda bulan Gülşah, abisi Timur’un karşısına hiç beklemediği bir anda çıktı. Abisinden hesap soran Gülşah bütün bu yaşananlardan dolayı onu suçladı ve artık gerçek abisi olmadığını söyledi. Tam o anlarda Yahya’nın gelmesi ise Timur’un kardeşinin peşinden gitmesine engel oldu.

        Gülşah ağabeyi Timur’dan hesap sordu

        Büşra’nın Yahya’ya eğer onunla evlenirse babasının onu desteklemesini sağlayacağını söylemesi Yahya’nın Derya ile ilişkisini değerlendirmesine sebep oldu. Derya’ya gidip ona sevgiliyken beraber oldukları evde buluşma saati veren Yahya, Derya’nın o saatte eve gelmemesiyle yıkıldı. Derya ise görünmeden kapıda onu gözlerken ikilinin aşkı yeniden büyük bir kırılma yaşadı. Bütün bunların arasında Karslı Ailesi ve Timur, kaçırılan Reyhan’ın peşine düştü. Reyhan’ı kaçıranların aslında Doğa’yı istemesinden dolayı Timur ikisini de kan dökülmeden kurtaracak bir plan düşündü. Bunun için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen Timur, hiç beklemediği bir karşı hamleyle karşılaştı ve Doğa’nın öldürülmesine engel olurken birini vurup öldürmek zorunda kaldı. Reyhan için elini ilk kez kana bulayan Timur’a bu olay büyük bir kırılma noktası oldu.

        Timur, Doğa ve Reyhan’ın hayatını kurtardı

        REKLAM

        Hemşinli Davut adaylığını Yahya’ya dayatırken Selim de abisinin aklından geçenleri öğrenmeye çalıştı. İki kardeş yeniden karşı karşıya gelirken otogarda mazot krizi ciddi bir sorun haline geldi. Büşra’nın babası yerine toplantıya gelmesiyle otogarda değişimin ilk sinyalleri verilirken Timur’un mazot krizini çözmesi seçimlerin seyrini de değiştirdi.

        Otogar mücadelesinde kartlar yeniden dağıtılıyor

        Bölümün finalinde ise Yahya Kaptan otogar seçimlerinde adaylığını açıkladıktan sonra Zülfikar Karslı’nın karşısına babasını bagajında öldürdüğü arabayla çıktı. Yahya, Zülfikar Karslı’ya babasının gözlerinin önünde öldürülme anısını anlatarak yıllardır biriken öfkesini seçim öncesi açık bir meydan okumaya dönüştürdü. İkili arasında yirmi yılın ardından büyük yüzleşme yaşanırken, bu yüzleşme acı dolu bir hesaplaşmanın da habercisi oldu. Yahya’nın başlattığı intikam hamlesiyle birlikte geçmişin sırlarının açığa çıkması tansiyonu daha da yükseltti. Yahya Kaptan’ın bu hamlesine karşı Zülfikar’ın nasıl bir tepki vereceği ve güç dengelerinin nasıl değişeceği ise yeni bölüme dair merakı artırdı.

        İşte heyecan dolu final sahnesi

        REKLAM

        11'İNCİ BÖLÜMDEN HEYECANI YÜKSELTEN TANITIM

        Onuncu bölümün ardından yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Yahya, Zülfikar’la olan savaşını resmen başlatıyor. Otogarda tarafların netleştiğini gördüğümüz tanıtımda Yahya intikam ateşini otogarda yakıyor. Timur’un Hemşinli Davut’a karşı kontrolünü kaybettiği tanıtımda Zülfikar, Büşra’yı Yahya için istemeye gidiyor. Tanıtımın finaline ise yaşanan bir ölümden dolayı Timur’un sorumlu tutulması damga vuruyor.

        Veliaht’ın 11'inci bölüm tanıtımı

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #veliaht
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama