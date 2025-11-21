'Veliaht' yüzleşmelerin yaşandığı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam yayınlanan 10'uncu bölümüyle ekranlara geldi.

Yeni bölümde Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşarken Reyhan kaçırıldı. Derya ve Yahya arasında büyük bir kırılma yaşanırken Yahya da otogar seçimlerinde kendi adaylığını açıkladı. Timur’un Reyhan’ı kurtarma planı istediği gibi sonuçlanmayıp kan dökülürken ‘Veliaht’ın finaline Yahya ve Zülfikar’ın yirmi yılın ardından yaşadıkları büyük yüzleşme damga vurdu.

Yeni bölümüyle ABC1 20+’da; 5,42 izlenme oranı (reyting) 16,19 izlenme payı (share), AB’de; 4,47 izlenme oranı (reyting) 14,76 izlenme payı (share) ve Total’de de 4,41 izlenme oranı (reyting) 13,14 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’, gerilim dolu 10'uncu bölümüyle dün akşam izleyicilerle buluştu.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu dizi 10'uncu bölüm sosyal medyada da çok konuşuldu. Diziyle ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 6 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde yer aldı. 'VELİAHT'IN 10'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 10. bölümünde kendini otogarda bulan Gülşah, abisi Timur’un karşısına hiç beklemediği bir anda çıktı. Abisinden hesap soran Gülşah bütün bu yaşananlardan dolayı onu suçladı ve artık gerçek abisi olmadığını söyledi. Tam o anlarda Yahya’nın gelmesi ise Timur’un kardeşinin peşinden gitmesine engel oldu. Gülşah ağabeyi Timur’dan hesap sordu Büşra’nın Yahya’ya eğer onunla evlenirse babasının onu desteklemesini sağlayacağını söylemesi Yahya’nın Derya ile ilişkisini değerlendirmesine sebep oldu. Derya’ya gidip ona sevgiliyken beraber oldukları evde buluşma saati veren Yahya, Derya’nın o saatte eve gelmemesiyle yıkıldı. Derya ise görünmeden kapıda onu gözlerken ikilinin aşkı yeniden büyük bir kırılma yaşadı. Bütün bunların arasında Karslı Ailesi ve Timur, kaçırılan Reyhan’ın peşine düştü. Reyhan’ı kaçıranların aslında Doğa’yı istemesinden dolayı Timur ikisini de kan dökülmeden kurtaracak bir plan düşündü. Bunun için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen Timur, hiç beklemediği bir karşı hamleyle karşılaştı ve Doğa’nın öldürülmesine engel olurken birini vurup öldürmek zorunda kaldı. Reyhan için elini ilk kez kana bulayan Timur’a bu olay büyük bir kırılma noktası oldu.

Timur, Doğa ve Reyhan'ın hayatını kurtardı Hemşinli Davut adaylığını Yahya'ya dayatırken Selim de abisinin aklından geçenleri öğrenmeye çalıştı. İki kardeş yeniden karşı karşıya gelirken otogarda mazot krizi ciddi bir sorun haline geldi. Büşra'nın babası yerine toplantıya gelmesiyle otogarda değişimin ilk sinyalleri verilirken Timur'un mazot krizini çözmesi seçimlerin seyrini de değiştirdi. Otogar mücadelesinde kartlar yeniden dağıtılıyor Bölümün finalinde ise Yahya Kaptan otogar seçimlerinde adaylığını açıkladıktan sonra Zülfikar Karslı'nın karşısına babasını bagajında öldürdüğü arabayla çıktı. Yahya, Zülfikar Karslı'ya babasının gözlerinin önünde öldürülme anısını anlatarak yıllardır biriken öfkesini seçim öncesi açık bir meydan okumaya dönüştürdü. İkili arasında yirmi yılın ardından büyük yüzleşme yaşanırken, bu yüzleşme acı dolu bir hesaplaşmanın da habercisi oldu. Yahya'nın başlattığı intikam hamlesiyle birlikte geçmişin sırlarının açığa çıkması tansiyonu daha da yükseltti. Yahya Kaptan'ın bu hamlesine karşı Zülfikar'ın nasıl bir tepki vereceği ve güç dengelerinin nasıl değişeceği ise yeni bölüme dair merakı artırdı.