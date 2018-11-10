Anne babalara, çocuklarının büyüme ve ruhsal gelişim süreci içerisinde değişim ve gelişime yönelik özelliklerini tanıtarak etkili anne baba rollerini belirlemeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında yeni bir proje başlattı. "Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba Rolleri" adı verilen proje kapsamında bakanlık, velileri de okul sıralarına oturtmayı hedefliyor. Bu kapsamda velilere öğretmen ve akademisyenler tarafından çeşitli konularda ders verilecek.

AİLELERE DAVETİYE

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre MEB, proje kapsamında velilerin katılımının sağlanması için davet mektubu yazılacak. Davet mektubunda gençlerin sosyal, bilişsel ve ahlaki yönden sağlıklı olarak gelişebilmeleri için okul, aile ve çocuk arasındaki iletişimin kuvvetli olmasına bağlı olduğu belirtilecek. Mektup da, ailelerden 24 ana başlıktan öncelik sırasına göre 6 konu seçmeleri istenecek. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce belirlenen konular içinden, birikimi ve tecrübesi olan öğretmen, akademisyen ve uzman kişiler tarafından velilere dersler verilmesi sağlanacak. Projeye Halk Eğitim Merkezleri Müdürlüğü, üniversiteler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün de katkı verecek.

24 BAŞLIKTAKİ DERSLER

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 24 konu başlığından aileler, öncelik sırasına göre seçtikleri 6 tanesinden ders alabilecek. Belirlenen konu başlıkları ise şöyle:

- Gençlik dönemi ve sorunları.

- Ergenlik dönemi ve özellikleri, ergenlikte davranış bozuklukları ve çözüm yolları.

- Çocukluk ve gençlik döneminde din eğitimi.

- Ergenlerde dinî tutum ve davranışlar.

- Televizyon, cep telefonu, internet ve sosyal medya (fırsatlar ve tehditler).

- Aile içi iletişim.

- Öğretmen-öğrenci-veli iletişimi.

- Engelliler için farkındalık.

- Çocukluk ve gençlik döneminde spor, sanat ve kültür etkinliklerinin etkisi.

- Çocuğun akademik başarısında aile desteği.

- Çocuklarda ahlâkî gelişim.

- Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarla mücadele.

- İletişim sorunları, anlaşmazlık ve arabuluculuk.

- Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele.

- Sağlıklı birey, sağlıklı beslenme.

- Bir eğitim kurumu olarak aile.

- Disiplin.

- Çocuğun okula uyumunun desteklenmesi.

- Gelişim aşamasındaki çocukların riskli davranışlarının fark edilmesi ve risklerle baş etmede etkili yöntemler.

- Meslek seçiminde ailenin rolü.

- Öfke kontrolü.

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