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        Haberler Dünya Venezuela'da "hileli seçim" tartışması! Maduro mazbatasını aldı, protestolar başladı | Dış Haberler

        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması! Maduro mazbatasını aldı, protestolar başladı

        Venezuela'da 28 Temmuz günü gerçekleşen seçimlerin kazananı 3. kez Devlet Başkanı Maduro oldu. Ancak muhalefet seçim sonuçlarının hileli olduğunu, kazananın Gonzalez olduğunu iddia etti. Madoru'nun mazbatasını almasıyla ülkede protestolar başladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.07.2024 - 07:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 07:32
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        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
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        Venezuela'da Pazar günü gerçekleşen devlet başkanlığı seçiminin sonuçları tartışmalara ve protestolara yol açtı. Sandıklar kapandıktan bir süre açıklanan seçim sonuçlarıyla hem Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hem de muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez kazandığını iddia etti.

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazandı.

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını verdi, çok sayıda kişi seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatıştı.

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        MADURO MAZBATASINI ALDI

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını takdim etti.

        Başkent Karakas'taki CNE merkezinde düzenlenen törene, Maduro'nun yanı sıra uluslararası gözlemciler ve askeri komuta kademesi katıldı.

        Seçimden zaferle ayrılan Maduro'ya mazbatası CNE Başkanı Elvis Amoroso tarafından takdim edildi.

        "BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRMÜŞTÜK"

        Maduro ise konuşmasında, faşizmi ve onun şeytanlarını bir kez daha yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor. Aşırı sağ ve ABD tarafından yönetilen gruplar var, aynı senaryoyu uyguluyorlar çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük." diye konuştu.

        Venezuela'ya yönelik planlanan hiçbir saldırıya tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Maduro, "Venezuela'da bu kez anayasaya ve hukuka saygı gösterilecek. Ne nefret ne faşizm ne yalan ne de manipülasyona izin verilecek." dedi.

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        Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

        MUHALEFET: SONUÇLAR DOĞRU DEĞİL BİZ KAZANDIK

        Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etti.

        Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) duyurduğu seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu.

        Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık." ifadesini kullandı.

        Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.

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        MADURO'NUN ZAFERİ PROTESTO EDİLDİ

        Maduro'nun mazbatasını almasının ardından başkent Caracas'ta bir araya gelen muhalefet destekçileri seçim sonucuna karşı protesto düzenledi. Gösteri sırasında protestocular, çeşitli objeleri ateşe verdi.

        Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatıştı.

        Başkent Karakas'ın çeşitli noktalarında toplanan onlarca kişi, yollarda ateş yakarak, güvenlik güçlerine taş attı.

        Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ediyor. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.

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