Venezuela'da seçim krizi: Başkanlık seçimini kim kazandı?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkanlık Seçimleri'nde zafer kazandığını ilan ederken, muhalefet ise Edmundo Gonzalez'in galip geldiğini ve bunu kanıtlayacak anketlere sahip olduklarını duyurdu.

Ülkenin seçim otoritesi (CNE) gece yarısından hemen sonra Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak üçüncü altı yıllık dönemi kazandığını açıkladı.

Yetkili, Gonzalez'in yüzde 44 oy aldığını söyledi ancak muhalefet lideri Maria Corina Machado, muhalif aday Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini aldığını ve çok sayıda bağımsız sandık çıkış anketi ve hızlı sayımın kesin olarak Gonzalez'in zaferini gösterdiğini belirtti.

Gonzalez, destekçilerini sokağa çıkmaya ya da herhangi bir şiddet eyleminde bulunmaya çağırmadığını söylerken, Machado muhalefetin elinde oy kayıtlarının yaklaşık yüzde 40'ının kopyasının bulunduğunu belirtti.

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ABD seçimlerinde yaptığı anketlerle tanınan Edison Research, bir sandık çıkış anketinde Gonzalez'in oyların yüzde 65'ini, Maduro'nun ise yüzde 31'ini kazanacağını tahmin etmişti.

Yerel Meganalisis firması ise Gonzalez'in yüzde 65, Maduro'nun ise yüzde 14'ün biraz altında oy alacağını öngörmüştü.

OYLAMA BARIŞÇIL MIYDI?

Hükümet, bazı münferit küçük olaylar dışında oylamanın barışçıl geçtiğini söyledi.

'Kolektifler' olarak bilinen motosikletli iktidar partisi destekçileri akşam saatlerinde ülkenin en büyük oy verme yeri olan Caracas'ın merkezindeki bir okulun dışında muhalefet destekçileriyle kısa süreli çatıştı.

Yerel bir STK'ya göre silahlı kolektifler en az altı yerde daha rapor edildi ve sınır eyaleti Tachira'da kolektif üyeleriyle çatışma sırasında bir kişinin silahla öldürüldüğü bildirildi.

Gergin kampanyaya muhalif isimlerin tutuklanması ve yetkililerin muhalefetin adil bir seçimi engellemeye yönelik olduğunu söylediği diğer hamleleri damgasını vurdu.

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Eski bir otobüs şoförü olan ve akıl hocası Hugo Chavez'in halefi olarak seçilen Maduro, Chavez'in 2013'teki ölümünden bu yana iktidarda.