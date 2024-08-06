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        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro Whatsapp'ı sildi | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro Whatsapp'ı sildi

        Başkanlık seçimlerinden tartışmalı bir şekilde galip çıkan ve birçok ülkenin zaferini tanımadığı Devlet Başkanı Maduro, Whatsapp uygulamasının Venezuela'nın düşmanı olduğunu söyleyerek uygulamayı sildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:41
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        Maduro Whatsapp'ı sildi
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        Venezula'daki Başkanlık seçimlerini yüzde 51 oyla kazandığını ilan eden Maduro'nun ülke içi muhalefet ve yabancı aktörlerle mücadelesi sürüyor.

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        Ulusal Seçim Konseyi'nin verilerinin doğru olmadığını, sonuçlara hile karıştığını ve yüzde 60 ile kazandıklarını öne süren muhalefete destek veren Elon Musk'la tartışan Maduro, bu sefer de canlı yayında Whatsapp'ı sildi.

        Maduro, şu ifadeleri kullandı:

        "Whatsapp ile ilişkilerimi keseceğim çünkü Whatsapp Venezuela'yı tehdit etmek için kullanılıyor. Bu nedenle Whatsapp'ı telefonumdan sonsuza kadar sileceğim. Kişilerimi yavaş yavaş Telegram ve WeChat'e taşıyacağım. Beni anlıyor musunuz? Bunu yapmalıyız. Whatsapp'a hayır deyin. Whatsapp Venezuela'dan çıksın! Çünkü orada suçlular gençleri, halk liderlerini tehdit ediyor."

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, Venezuela'da 28 Temmuz günü gerçekleşen başkanlık seçiminin kazananının muhalefetin adayı Edmundo González olduğunu söylemiş, Venezuela'da seçim sonucunu tanımadıklarını bildirmişti. Blinken'ın açıklamalarına yanıt veren Maduro, "ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma." demişti.

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