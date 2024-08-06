Venezuela Devlet Başkanı Maduro Whatsapp'ı sildi

Venezula'daki Başkanlık seçimlerini yüzde 51 oyla kazandığını ilan eden Maduro'nun ülke içi muhalefet ve yabancı aktörlerle mücadelesi sürüyor.

Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti Haberi Görüntüle

Ulusal Seçim Konseyi'nin verilerinin doğru olmadığını, sonuçlara hile karıştığını ve yüzde 60 ile kazandıklarını öne süren muhalefete destek veren Elon Musk'la tartışan Maduro, bu sefer de canlı yayında Whatsapp'ı sildi.

Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Whatsapp ile ilişkilerimi keseceğim çünkü Whatsapp Venezuela'yı tehdit etmek için kullanılıyor. Bu nedenle Whatsapp'ı telefonumdan sonsuza kadar sileceğim. Kişilerimi yavaş yavaş Telegram ve WeChat'e taşıyacağım. Beni anlıyor musunuz? Bunu yapmalıyız. Whatsapp'a hayır deyin. Whatsapp Venezuela'dan çıksın! Çünkü orada suçlular gençleri, halk liderlerini tehdit ediyor."