        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez'e ABD'den davet | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez'e ABD'den davet

        Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Trump yönetimi tarafından ABD'ye davet edildiğini duyurdu. Rodriguez, teklife olumlu yaklaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:38
        Venezuela lideri Rodriguez ABD'yi ziyaret edecek
        ABD'nin operasyonuyla Başkanlık Sarayı'ndan alınarak New York'ta bir hapishaneye konulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ardından ülke liderliğine geçen Delcy Rodriguez, ABD Enerji Bakanı Chris Wright tarafından ABD'ye davet edildiğini duyurdu.

        NBC News'e verdiği röportajda Başkan Delcy Rodriguez, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın başkent Caracas'ı ziyaret ettiği sırada ABD'ye davet edildiğini söyledi.

        Rodriguez, "ABD'ye davet edildim. Bu işbirliğini kurduktan ve her şeyi ilerletebildikten sonra oraya gitmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

        Rodriguez-Wright görüşmesi

        Devlet Başkanı Rodriguez ile ABD Enerji Bakanı Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak akıcı bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı belirtildi.

        Bu ziyaret, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahale sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak dikkat çekiyor.

