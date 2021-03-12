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VERBİS'e kayıt olmak için belirlenen son tarih yine ertelendi

31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan VERBİS’e kayıt zorunluluğu, 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı. Uymayanlara 2 milyon TL’yi bulan idari para cezalarının kesileceği yükümlülükteki ertelemenin gerekçesi ise Covid-19 nedeniyle yaşanan yoğunluk.

VERBİS kayıt zorunluluğu için son tarih yine uzatıldı - Haberler
2 milyon TL cezası vardı... Uzatıldı
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HABERTURK.COM

Kişisel verileri işleyenler için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olmaları için belirlenen son tarihte yine uzatmaya gidildi. Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın yaz döneminde ertelenen ve ardından 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği açıklanan VERBİS’e kayıt süresi, 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı.

2 MİLYON YL'Yİ BULAN CEZASI VAR

VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uymayanlara, 39 bin 337 TL’den başlayıp, 1 milyon 966 bin 862 TL’yi bulan idari para cezaları kesilebiliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) konuyla ilgili yapılan açıklamada uzatma kararı ve gerekçesi şu ifadelerle duyuruldu:

“Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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