Verdiği pozla herkesin 'felaketi' olmuştu! İşte son hali

Bir yangın sırasında kameraya bakarak gülümseyen kızın fotoğrafını görmeyen yoktur. Sosyal medya kullanıcıları arasında fenomen olan bu yüz şimdilerde ne yapıyor, nasıl görünüyor dersiniz? İşte 'Felaket kız' olarak adlandırılan kızın son hali...