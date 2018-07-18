Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi borcu yapılandırması ile ilgili yaptığı son açıklamada, borç ertlemesi ve yapılandırma döneminin uzatılması gibi bir planın orta vadede gündemde olmadığını vurguladı. Peki, 7143 sayılı kanunla düzenlenen vergi borcu yapılandırması son tarihi ne zaman? İşte 2018 vergi borcu yapılandırması ile ilgili detaylar...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI SON TARİH

7143 sayılı kanunla düzenlenen vergi borcu yapılandırmasında sona yaklaşıldı. Bu konuya değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada tarihin uzatılmayacağını söyleyip vergi mükelleflerini uyardı. Vergi borcu yapılandırması ise 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.

BAKAN ALBAYRAK VERGİ MÜKELLEFLERİNİ UYARDI!

Bakan Berat Alabayrak'ın açıklaması şöyle:

Bilindiği gibi, yeni dönem ekonomi politikalarımız kapsamında, maliye politikalarımızın, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda, bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik.

Maliye politikalarımız kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamanın lüzumu görülmüştür. Halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları devam etmektedir.

Bu Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkânlar getirilmiştir.

Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma yada bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır.

7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim.

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