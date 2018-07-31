Vergi borcuyapılandırmasına başvurular hükümetin girişimleriyle 18 Mayıs'ta başlamıştı. Başvurular için verilen süre 31 Temmuz günü yani bugün doluyor. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar başvurularını tamamlayan ve peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek. Peki, vergi borcu yapılandırmasından kimler faydalanabilir? Başvurular nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...
VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINDA SON GÜN!
Vergi borçlarının yapılandırılması için hükümet bir tarih belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre; “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat” Yani bugün saat 23.59'a kadar yapılandırma için vergi dairelerine başvurmanız gerekiyor.
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VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.
Vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.
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VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.
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