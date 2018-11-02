Şükrü Avşar, ‘En fazla Gelir Vergisi Beyan Eden Mükellef’ listesinde 21 milyon 835 bin TL ile 9’uncu sırada yer aldı. Listede ‘Kendine ait veya kiralanan gayri menkullerin kiraya verilmesi veya leasingi’ başlığıyla yer alan Avşar, aynı zamanda Türk sinemasının ünlü bir yapımcısı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre daha önceki yıllarda da bir çok kez vergi listesine giren 1958 doğumlu ünlü yapımcı, önce sinema salonlarından oluşan Avşar Sinemaları’nı daha sonra da Avşar Film’i kurdu. Önceleri Hollywood yapımlarını ithal eden Şükrü Avşar, 1987’de Temel Gürsu’nun yönettiği Adile Naşit, Canan Perver ve Küçük Ceylan’ın başrollerini paylaştığı ‘Annem / Bırakmam Seni’ adlı filmle yapımcılığa başladı.

Şükrü Avşar, daha sonra 12 yıl ara verdiği yapımcılığa ‘Salkım Hanım’ın Taneleri’ ile döndü. Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği, Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Güven Kıraç, Uğur Polat ve Zafer Algöz’ün başrollerini paylaştığı film hem yılın en çok izlenen filmi olurken Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ dalında Altın Portakal kazandı ve Türkiye’nin Oscar adayı oldu.

Şükrü Avşar, aralarında ‘Babam ve Oğlum’, ‘Osmanlı Cumhuriyeti’, ‘Hemşo’, ‘Evim Sensin’, ‘İkinci Şans’ ve ‘Ulak’ın da olduğu 27 filmin yapımcılığını üstlendi. Avşar, aynı zamanda aralarında ‘Lale Devri’, ‘Yer Gök Aşk’, ‘Fazilet Hanım’ın Kızları’, ‘Karagül’ ve Ihlamurlar Altında’nın da yer aldığı 26 TV dizinin de yapımcısı oldu.

















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