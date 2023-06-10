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Öğrencilere vergisiz telefon müjdesi! 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan vergisiz telefon kampanyası detayları araştırılıyor. Bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere gençlere ve öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler için ÖTV'siz vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 vergisiz iPhone fiyatı...

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  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Vergisiz telefon kampanyası seçimlerin ardından yeniden gündeme geldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden önce 11 Nisan günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." ifadelerini kullandı. İşte, vergisiz iPhone fiyatları...
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR? 

    iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi fiyatlara dayanabiliyor.
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Telefonun fiyatı: 58 bin 999 TL

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 28 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Telefonun fiyatı: 54 bin 999 TL

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 26 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 14 Plus 128 GB

    Telefonun fiyatı: 46 bin 999 TL

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 22 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 14 128 GB

    Telefonun fiyatı: 42 bin 499 TL

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 13 128 GB

    Telefonun fiyatı: 35 bin 999 TL

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 13 mini 128 GB

    Telefonun fiyatı: 31 bin 999 TL

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

     
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    iPhone 12 128 GB

    Telefonun fiyatı: 33 bin 699 TL

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

     
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

    Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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