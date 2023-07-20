Öğrencilere vergisiz iPhone müjdesi: İşte, ÖTV'siz ve vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük seçim vaadlerinden biri olan ve yurt genelindeki binlerce yakından ilgilendiren vergisiz telefon ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak söz konusu muafiyete ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, son KDV artışının ardından son durum...
Telefon ve bilgisayarlarda gençler için bir defaya mahsus uygulanacak vergi muafiyetine dair aramalar hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi'nde yer alan vaad ile ilgili olarak en çok; vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar ve kaç TL sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...
APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!
Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.
KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.