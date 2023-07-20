VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere tek seferlik vergisiz ÖTV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç paraya satılıyor?

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere tek seferlik vergisiz ÖTV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç paraya satılıyor?

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Telefon ve bilgisayarlarda gençler için bir defaya mahsus uygulanacak vergi muafiyetine dair aramalar hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi'nde yer alan vaad ile ilgili olarak en çok; vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar ve kaç TL sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...