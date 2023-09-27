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10 GB İNTERNET HAKKI Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

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VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK? Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.