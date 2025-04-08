Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor

Daha önce Zorlu Holding'in sonradan istifa eden CEO'su Cem Köksal ile yaşadığı 'Ramazan tebriği tartışması' ile gündeme gelen Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor.

Vestel'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır.

Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir."

RAMAZAN TEBRİĞİ TARTIŞMASI

Daha önce 11 yıl boyunca Haziran 2024'e kadar Zorlu CEO'luğunu yürüten Ömer Yüngül, kamuoyuna yansıyan 'Ramazan tebriği' tartışması sonrası 4 Mart'ta yeniden göreve gelmişti. Önceki Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki göstermiş, ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Köksal görevinden istifa etmişti.