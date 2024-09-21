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        Haberler Bilgi Gündem VGM burs başvurusu başladı mı? 2024-2025 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

        VGM burs başvuru tarihleri yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenimde 1 - 31 Ekim, yükseköğrenimde ise 20 - 31 Ekim tarihleri arasında alınan VGM burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2024-2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:05
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini duyurdu. Yaşanan bu gelişme VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini gündeme getirdi. VGM bursları, eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, VGM burs başvurusu başladı mı? 2024-2025 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

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        VGM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        VGM burs başvuruları sayfasından yaptığı açıklamada; "2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.

        2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

        2024 – 2025 eğitim yılı için VGM ortaöğrenim eğitim yardımı/ burs başvuruları 1- 15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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        VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

        Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

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        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

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        VGM BURSU NE KADAR?

        VGM burs tutarı yeni eğitim dönemi için henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000 TL’ye çıkarılmıştı.

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