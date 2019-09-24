2019-2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları için milyonlarca öğrencinin bekleyişi sona erdi. İlkokul, ortaokul öğrencileri 9 Ekim, yükseköğenim burs başvuruları ise 30 Ekim tarihine kadar devam edecek. Burs başvruuları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından yapılıyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, kurumun web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor.
VGM BURS BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları KYK burs başvurularının sonuçlamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilirç Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
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